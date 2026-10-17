Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Sakarya Karasu'da hortum nedeniyle çatısı uçan okulu mahalle halkı imeceyle onardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Karasu'da hortum nedeniyle çatısı uçan okulu mahalle halkı imeceyle onardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde hortum nedeniyle çatısının büyük bölümü uçan ilkokul için resmi ihale ve onarım süreci başlatıldı. Pazartesi eğitimin aksamaması için mahalle halkı ve muhtarlık yağmur altında imeceyle çatıyı onararak okulu ders başına hazırladı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sel felaketinin ardından meydana gelen hortum sebebiyle çatısı uçan ilkokul, mahalle halkının imece usulü dayanışmasıyla onarıldı. Pazartesi günü eğitimin aksamaması için yağmur altında kenetlenen vatandaşlar, çatıyı tamir ederek okulu ders başı yapmaya hazır hale getirdi.

Sakarya genelinde etkili olan şiddetli yağış ve sel felaketinin ardından Karasu ilçesi Karasu Mahallesi'nde meydana gelen hortum, mahallede bulunan okul binasının çatısına zarar verdi. Hortumun etkisiyle okul çatısının büyük bir kısmı uçtu. Olayın ardından İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri ile ilçe protokolü bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Resmi ihale ve onarım süreçleri başlatılırken, Pazartesi günü çocukların eğitimden geri kalmasını istemeyen mahalle sakinleri ve muhtarlık harekete geçti. Yağmur altında bir araya gelen mahalle halkı, imece usulüyle çatının tamiratına başladı. Kaymakam, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Jandarma Komutanı da okulu ziyaret ederek yürütülen çalışmayı yerinde inceledi ve vatandaşlara devletin desteğinin her zaman arkalarında olduğunu ifade etti.

"Yağmur altında çalışarak çatımızı tamamladık"

Yaşanan felaketi değerlendiren Mahalle Muhtarı Şefik Kır, "Asrın felaketi diyebileceğimiz ölçüde bir hortum yaşadık. Hortum okulumuza sirayet etti. Okulun çatısının 4'te 3'ünü yıktı. İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz geldiler ve ilgilendiler. İhale sürecini başlattılar ancak Pazartesi günü eğitim öğretime ara verilmesini istemediğimiz için el birliği yaptık. Süreci hızlandırdık. İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlerimize teşekkür ediyoruz. Bir tarafından da biz tutmuş olduk. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bugün yağmur altında çalışarak çatımızı tamamladık. Temizlik işi kaldı, onu da yarın halledeceğiz. Pazartesi günü çocuklarımız rahatlıkla eğitimlerine devam edecekler. Ziyarete Kaymakamımız geldi, ilçe Milli Eğitim Müdürü'müz, Jandarma Komutanımız ve diğer arkadaşlarımız sağ olsunlar geldiler" dedi.

"Gereken ne varsa yaptık"

Okulun onarımına destek veren mahalle sakinlerinden İsmail Kıylı ise, "Elimizden gelen ne varsa kendi kararımızla hızlı bir şekilde okulumuzu tamir ettik. Nasip olursa yarın da geri kalan temizlik işleri yapılacak. Pazartesi günü çocuklarımız güzel bir şekilde okullarına devam edecek. Biz de vatandaş olarak elimizden geleni yaptık, güzel bir şekilde bitirmiş olduk" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
PKK elebaşlarına ülke aranıyor! İlk ret geldi: İstemiyoruz

PKK elebaşlarına ülke aranıyor! İlk ret geldi: İstemiyoruz
Özgür Özel bomba iddiayı doğrular gibi konuştu: Yeni ihanetlerle yüzleşebiliriz

Bomba iddiayı doğrular gibi konuştu: Yeni ihanetlerle yüzleşebiliriz
Fatih'te camide abdest alırken bıraktığı çanta çalındı! İçinde 15 bin euro ve 89 bin dolar vardı

Abdest alırken astığı çantası çalındı! İçindeki paraya bakın
Emir Sarıgül, babasının evinde mi saklanıyor? İlk ağızdan yanıt geldi

Emir Sarıgül, babasının evinde mi saklanıyor? İlk ağızdan yanıt
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Telefon ekranını gösterip insanları kandırıyordu, foyası ortaya çıktı

Telefon ekranını gösterip insanları kandırıyordu, foyası ortaya çıktı
Mahalleliye bak sen! Şüphelileri kaçırdılar, polis ateş açtı

Mahalleliye bak sen! Şüphelileri kaçırdılar, polis ateş açtı
Adıyaman'da yüksek sesli müzik kavgası çatışmaya dönüştü: 5 yaralı, 38 gözaltı

Mahalleye giriş çıkışların kapanma sebebi inanılmaz!

Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu

Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu
Futbolda tarihi yenilik! Hakemler artık bunu kullanacak

Futbolda tarihi yenilik! İlk testler yapıldı
TFF kararını vermeye hazırlanıyor! Milli Takım'a sürpriz hoca

Ve bomba patlıyor! Milli Takım'a sürpriz hoca
Arda Güler'den memleketindeki hafızlık öğrencilerine anlamlı jest

Şöhretin bozmadığı sayılı insanlardan olduğunu yine kanıtladı