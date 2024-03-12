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Sakarya İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu 13. Toplantısı Gerçekleştirildi

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Sakarya İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu, Sakarya Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey'in başkanlığında toplandı. Toplantıda, Sakarya'ya bisiklet temalı tren projesi ve turizm fuarları konuşuldu.

Sakarya İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulunun 13. Toplantısı, Sakarya Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey'in başkanlığına gerçekleştirildi. Toplantıda, İstanbul ve çevre illerden tren ile belirli saatlerde yerli ve yabancı turistlerin, Sakarya'ya bisikletleri ile gelmesini amaçlayan, günübirlik ya da konaklamalı olabilecek 'bisiklet temalı tren projesi' ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Sakarya İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulunun 13. Toplantısı, Sakarya Valiliği'nde Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey'in başkanlığında gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığını temsilen "Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı" ile kurul üyesi kurum temsilcileri katıldığı toplantıda; 2023 yılı içerisinde alınan kurul kararları değerlendirilerek, 2024 yılı çalışma ve aksiyon planı oluşturuldu. Sakarya ile özdeşleşmiş olan unsurların/sembol değerlerin, şehrin tanıtımında etkin olarak kullanılması ile ilgili "Sakarya Temalı Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması" yapılması konusu akademisyenler ve kurul üyelerince değerlendirilerek ilgili kurumlar nezdinde çalışmaların başlatılmasına karar verildi.

İstanbul ve çevre illerden tren ile belirli saatlerde yerli ve yabancı turistlerin, Sakarya'ya bisikletleri ile gelmesini amaçlayan, günübirlik ya da konaklamalı olabilecek 'bisiklet temalı tren projesi' ile ilgili akademisyen ve kurul üyeleri tarafından değerlendirme yapılarak, konu ile ilgili çalışma yapmak üzere Spor Turizmi Alt Komisyonuna iletilmesine karar verildi. Ayrıca, 6-9 Şubat 2024 tarihleri arasında düzenlenen ve Sakarya Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile sektör temsilcilerinin katıldığı Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) ile 6-9 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan ve valilikçe katılım kararı alınan ATM Dubai fuarı hazırlıkları konusunda kurul üyelerine bilgi verildi. Kurul üyelerinin görüş, istek ve önerilerinin ardından toplantı sona erdi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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