Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı, Kurban Bayramı'nda 18 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı, Kurban Bayramı'nda 18 Bin Ziyaretçi Ağırladı
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Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı, 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde 18 bini aşkın ziyaretçiyi misafir etti. Temiz hava ve doğal güzellikler ile dolu park, özellikle ailelerin ve doğa tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Sakarya Büyükşehir işletmesinde olan Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı, 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde 18 bini aşkın doğaseveri ağırladı.

Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı, bayram tatilinde de güvenli ve temiz ortamıyla yoğun ilgi gördü. Tatil boyunca özellikle ailelerin ve doğa tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği Tabiat Parkı, 4 gün boyunca günlük ortalama 4 bin 500 kişiyi ağırlayarak toplamda 18 bine yakın ziyaretçiyi misafir etti. Temiz havası, kuş cıvıltılarıyla dolu yürüyüş yolları ve göl manzarasıyla öne çıkan parkta, ziyaretçiler hem piknik yaptı hem de doğanın tadını doyasıya çıkardı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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