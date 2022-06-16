Sakarya'dan hac kafilesi dualarla uğurlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya'dan hac kafilesi dualarla uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Sakarya'dan hac kafilesi dualarla uğurlandı

Pandemi sebebiyle ara verilen hac yolculuğu 2 yıl sonra yeniden başladı.

Pandemi sebebiyle ara verilen hac yolculuğu 2 yıl sonra yeniden başladı. Sakarya'daki ilk kafile olan 220 hacı adayı, kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

Dünyayı etkisi altında korona virüs salgını tedbirleri neticesinde Türkiye'de hac ibadeti için yapılan seferlere ara verilmişti. Yaklaşık 2 yılın ardından Sakarya'dan gidecek ilk hac kafilesi için Sakarya Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'nde program düzenlendi. Din görevlisi Adem Karadeniz'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda ilahiler okundu. Peygamber efendimizin doğduğu, yaşadığı ve hayatını idame ettirdiği yerlerin ziyaret edileceğinden bahseden Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş, seferin çok özel bir yolculuk olacağını ifade etti. 220 hacı adayı 9 görevli olmak üzere toplamda 229 kişiden oluşan kafile, kutsal topraklara dualarla uğurlandı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Sakarya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title