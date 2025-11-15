Sakarya'da SİBERAY Programı ile Siber Suçlara Karşı Bilgilendirme

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, siber suçlarla mücadele ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla yürütülen SİBERAY Programı çerçevesinde Adapazarı'nda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Ekipler, Çark Caddesi ve Dar Sokak üzerinde vatandaşlara broşür dağıtarak siber tehditler, güvenli internet kullanımı ve dijital dolandırıcılıklara karşı alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirme yaptı. Gerçekleştirilen çalışma, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. - SAKARYA