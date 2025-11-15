Haberler

Sakarya'da SİBERAY Programı ile Siber Suçlara Karşı Bilgilendirme

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, SİBERAY Programı kapsamında Adapazarı'nda siber tehditler ve güvenli internet kullanımı hakkında bilgilendirme faaliyetleri düzenledi. Ekipler, vatandaşlara broşür dağıtarak dijital dolandırıcılıklara karşı alınması gereken tedbirleri anlattı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, siber suçlarla mücadele ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla yürütülen SİBERAY Programı çerçevesinde Adapazarı'nda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Ekipler, Çark Caddesi ve Dar Sokak üzerinde vatandaşlara broşür dağıtarak siber tehditler, güvenli internet kullanımı ve dijital dolandırıcılıklara karşı alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirme yaptı. Gerçekleştirilen çalışma, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
