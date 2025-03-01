Sakarya'da Ramazan Pidesi İçin Kuyruklar Oluştu

Sakarya'da Ramazan ayının ilk gününde vatandaşlar, Ramazan pidesi için fırınların önünde kuyruk oluşturdu.

Sakarya'da 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar, pide alabilmek için fırınların yolunu tuttu. Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olan sıcak pide için vatandaşlar fırınların önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Fırın çalışanları da Ramazan ayının geleneği haline gelen pideleri vatandaşlara yetiştirmek için yoğun bir mesai harcadı.

"Sıcak pide iftarda kırmızı çizgimdir"

Pide kuyruğunun Ramazan aylarının bir geleneği olduğunu belirten Dilek Demirci, "Pide kuyruğu Ramazanımızın geleneksel adeti. Sıcak pide benim iftarda kırmızı çizgimdir. İstersen kuyruk beklemezsin, sabah gelip pideni alır gidersin. Ama bu durumda Ramazan'ın bir şenliği diye düşünüyorum. Ben beklemeyi seviyorum. Sıcak pideyi de yiyeceğim inşallah. Hem vakit güzel geçiyor. Hem de bu kuyruklar yıllardan beridir böyle. Pide kuyruğu benim olmazsa olmazımdır. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi. - SAKARYA