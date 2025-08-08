Sakarya'da Oyun Oynayan İki Köpek Çöp Kamyonunun Altında Kalarak Telef Oldu

Sakarya'da Oyun Oynayan İki Köpek Çöp Kamyonunun Altında Kalarak Telef Oldu
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, oyun oynayan iki köpek çöp toplama kamyonu tarafından ezilerek hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde oyun oynarken yola fırlayan iki köpek, bölgede çöp toplayan kamyonun altında kalarak telef oldu. Telef olan köpekleri sonradan fark eden işçilerin, hayvanları kamyona attığı o anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Ahmetler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, oyun oynarken yola fırlayan iki köpek, bölgede çöp toplayan kamyonun altında kalarak telef oldu. Telef olan köpekleri sonradan fark eden işçilerin, hayvanları kamyonun arkasına attığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, iki köpeğin oyun oynarken bir anda yola fırlamaları, o esnada çöp kamyonun köpeklerin üzerinden geçmesi ve hayvanların telef olması, işçilerin bir süre telef olan hayvanlara bakarak çöp kamyonuna atması ve bir kadının elleriyle ağzını kapatarak bağırması yer alıyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
