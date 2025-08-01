Sakarya'da Motosiklet Kazalarını Önleme Çalışmaları Başlatıldı

Sakarya'da Motosiklet Kazalarını Önleme Çalışmaları Başlatıldı
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Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, motosiklet kazalarını önlemek ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla sürücülere yönelik farkındalık çalışmalarına başladı. Hazırlanan afişlerle ve bilgilendirme mektuplarıyla motosiklet sürücülerine trafik kuralları hatırlatılıyor.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, motosiklet kazalarının önüne geçmek ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla sürücülere yönelik farkındalık çalışmaları başlattı.

Çalışmalar çerçevesinde özel olarak hazırlanan afişler, motosiklet sürücülerinin sıklıkla kullandığı alanlara asıldı. Ayrıca trafik jandarması timleri tarafından sürücülere birebir ulaştırılan bilgilendirme mektuplarının dağıtımına da başlandı. Mektuplarda; kask kullanımının önemi, hız sınırlarına uyulması, trafikte dikkatli ve saygılı olunması gibi temel güvenlik kurallarına vurgu yapıldı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik bilgilendirme ve denetim çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği bildirildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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