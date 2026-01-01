Eksi 10 dereceyi aldırmadan şortuyla karda yüzdü

Sakarya'da yaşayan bir kişi, eksi 10 derece soğuğa aldırmadan şortuyla karda adeta yüzdü.

Sakarya'nın Hendek ilçesi Aksu Mahallesi'nin yüksek bölgelerinde yaşayan 36 yaşındaki Mesut Özkılıç, şortunu giyerek eksi 10 derece soğuğa aldırmadan 1 buçuk metre kalınlığındaki karların içerisinde kahkahalar eşliğinde yüzmeye çalıştı. Tanıdıkları o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Özkılınç "Var mı benimle dereye gelecek olan, dereye dalıyorum" diyerek karla kaplanan evinin bahçesine atladı. Kara dalış yaptıktan sonra kar banyosu yapmayı da ihmal etmeyen Özkılınç "Sıcak kar yağıyor, belki de inanmayacak" şeklinde konuştu. - SAKARYA