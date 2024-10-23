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Sakarya'da 29 Ekim Provası Nedeniyle Bulvar Geçici Olarak Kapatılacak

Sakarya'da 29 Ekim Provası Nedeniyle Bulvar Geçici Olarak Kapatılacak
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Sakarya Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlama programının prova çalışmaları nedeniyle Atatürk Bulvarı'nın geçici olarak kapatılacağını açıkladı.

Sakarya Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl dönümü kutlama programı genel provası çerçevesinde Adapazarı Atatürk Bulvarı'nın yarın geçici olarak araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl dönümü kutlama programı genel provası sebebi ile Sakarya'da yarın (24 Ekim 2024) saat 10.00 ile 11.00 arasında Atatürk Bulvarı (Yeni Camii-Adapazarı Kültür Merkezi arası ve bulvara çıkan cadde ile sokaklar) çift yönlü olarak geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Sakarya Valiliği, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına bulvarın geçici olarak kapanacağını yaptığı paylaşım ile duyurdu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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