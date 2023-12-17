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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere atık suyun doğaya deşarj edilmesi konusunda örnek oluyor

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Şenpiliç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini Karaman Atık Su Arıtma Tesisleri'nde ağırlayarak atık suyun doğaya deşarj edilmesi ve enerji üretimi konularında bilgi verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, rutin olarak düzenlediği tesis ziyaretleri ile öğrencilere atık suyun doğaya yeniden deşarj edilmesi, içme suyunun yolculuğu ve enerji üretimi konularında örnek olmaya devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Şenpiliç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini Karaman Atık Su Arıtma Tesisleri'nde ağırladı. Son teknoloji cihazlar ve alanında uzman personeli ile şehrin atık sularını doğaya en temiz haliyle deşarj eden tesisi ziyaret eden Kimya Teknolojileri alanı öğrencileri atık suyun yolculuğu hakkında bilgi edindi. Çevreye duyarlı ve suyun bir damlasının dahi israf olmasına müsaade etmeyen belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle gençlere örnek olmaya devam ediyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Anadolu Lisesi Şenpiliç Karaman Haberler

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