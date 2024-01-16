Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sosyal Gelişim Merkezi'nde Miniklerin Derslerine Konuk Oldu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce Sosyal Gelişim Merkezi'nde eğitim gören miniklerin derslerine konuk oldu. Ziyarette öğrencilerle tek tek ilgilenen Başkan Yüce, "Bugün merkezimizde Resim, Mutfak Atölyesi ve Geleneksel Türk Tiyatrosu kursu öğrencilerimizin derslerine konuk olduk. SGM'lerde çocuklarımız yeteneklerini keşfediyor, geleceklerini sağlam temeller üzerine inşa ediyor. İnşallah minik evlatlarımızı desteklemeye, eğitimlerine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, çocuklara birbirinden farklı branşlarda eğitimler sunan Sosyal Gelişim Merkezi'nde minikleri ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Resim, Mutfak Atölyesi ve Geleneksel Türk Tiyatrosu kursu öğrencilerinin derslerine konuk olan Başkan Yüce, öğrenci ve öğretmenlere çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette konuşan Başkan Yüce, çocukların eğitimi konusunda özel bir hassasiyet gösterdiklerini ifade ederek, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim konusunda da birçok proje yürütüyoruz. Elbette bu projelerde bizlerin geleceği olan evlatlarımıza daha bir ehemmiyet gösteriyoruz. SGM kurslarımızda bu hizmetlerimizden sadece bir tanesidir. Merkezimizde zengin eğitim içeriği ile çocuklarımızın gerek zihinsel gerek fiziksel gerekse duygusal gelişimine önemli katkılar sunuyoruz. Bugün merkezimizde eğitim gören Resim, Mutfak Atölyesi ve Geleneksel Türk Tiyatrosu kursu öğrencilerimizin derslerine konuk olduk. Evlatlarımızın en güzel çağlarında sevgi dolu bir çocukluk yaşamaları noktasında eğitmenlerimiz ile birlikte ve onların tavsiyeleri doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Yüce, SGM kurslarının çocukların yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağladığını söyleyerek, "Kurslarımız ve atölyelerimiz çocuklarımızın gelişimine katkı sağladığı gibi onların yeteneklerini keşfetme noktasında da oldukça önemli bir rol oynuyor. Eğer bizler evlatlarımızın hangi alanda nasıl bir yeteneği olduğunu keşfedip doğru yönlendirebilirsek, gelecekte mesleki yönelimlerinin de doğru noktada ilerlemesine alan açmış oluruz. SGM kurslarımız tam olarak bu noktada hayati bir öneme sahip. Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde çocuklarımızın yeteneklerini keşfederek ve ailelere de bu konuda bilgi vererek doğru bir seyir çizgisi oluşturuyoruz" şeklinde konuştu. - SAKARYA