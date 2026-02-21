Aracın üzerine çıkan davulcu mahalleliyi sahura böyle uyandırdı

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde sahur davulcusunun ilginç yöntemi mahalle sakinlerinin dikkatini çekti.

Davulcu, mahalle sakinlerini sahura kaldırma görevini bu kez farklı bir şekilde yerine getirdi. Mahallede yürüyerek davul çalmak yerine bir aracın üzerine çıkan davulcu, sokakları bu şekilde turladı. Davulcunun pratik yöntemi mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde davulcunun aracın üstünde mahalleyi dolaşarak vatandaşları sahura kaldırdığı anlar yer aldı. - NİĞDE

