Haberler

Aracın üzerine çıkan davulcu mahalleliyi sahura böyle uyandırdı

Aracın üzerine çıkan davulcu mahalleliyi sahura böyle uyandırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'nin Bor ilçesindeki Fatih Mahallesi'nde bir davulcu, sahur vakti için farklı bir yöntemle mahalle sakinlerini uyandırdı. Araç üstünde davul çalarak sokakları dolaşan davulcu, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde sahur davulcusunun ilginç yöntemi mahalle sakinlerinin dikkatini çekti.

Davulcu, mahalle sakinlerini sahura kaldırma görevini bu kez farklı bir şekilde yerine getirdi. Mahallede yürüyerek davul çalmak yerine bir aracın üzerine çıkan davulcu, sokakları bu şekilde turladı. Davulcunun pratik yöntemi mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde davulcunun aracın üstünde mahalleyi dolaşarak vatandaşları sahura kaldırdığı anlar yer aldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı

Taziye mesajı akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı

Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı
'Baba kız doğada' hesabıyla tanınan Murat Kurtal'ın acı kaybı

"Baba kız doğada" hesabıyla tanınan fenomenin acı kaybı
Pınar Altuğ'un milyon liralık evinden örümcek çıktı

2.5 milyon dolarlık evde oturuyor fakat yatağından çıkan şey korkuttu
ABD'li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil'den Fırat'a kadar İsrail'in hakkı

Bak sen şu hadsizin ettiği laflara! Türkiye'yi de işin işine kattı
Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı

Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı
Deniz Çakır'dan dizi sektörüne sitem: Haksızlık bu

''Erkekler aynı kalıyor, yanındaki kadınlar güncelleniyor''
Burak Yörük ile Erdem Şanlı sette dans etti

Set arasında bakın nasıl coştular