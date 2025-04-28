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Sahnede Kaza: Sanatçı Mücella Özdemir'in Yanında Kolon Devrildi

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Erzincan'da bir mekanda türkü söyleyen Mücella Özdemir'in yanı başındaki büyük kolon devrildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Şaşkınlık yaşayan sanatçı, türkü söylemeye devam etti.

Sahnede kaza kamerada: Sanatçının türkü söylediği esnada kolon devrildi

ERZİNCAN - Erzincan'ın sevilen sanatçılarından Mücella Özdemir, bir mekanda türkü söylediği esnada yanı başında bulunan büyükçe kolon (kabin hoparlör) devrildi. Sahnede yaşanan kaza cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sanatçı Mücella Özdemir söylediği türkülerle katılımcılara müzik ziyafeti sunarken görülmez kaza yaşandı. Sanatçının yanı başında bulunan büyükçe kolon (kabin hoparlör) devrilerek yere düştü. Bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir anda şaşkınlık yaşayan sanatçı kaldığı yerden türkülerini söylemeye devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA - Yerel
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