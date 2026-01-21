Haberler

Şampiyon şeften uygulamalı pizza eğitimi

Şampiyon şeften uygulamalı pizza eğitimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kapadokya Üniversitesi'nde düzenlenen Pizza Workshop'ta, 2016 Almanya Pizza Şampiyonu Şahin Çiftçi, öğrencileriyle pizza yapım sürecini uygulamalı olarak öğretmiştir. Eğitimin detayları arasında hamur yapımı teknikleri ve fırın pişirme sürecinin etkileri yer alıyor.

2016 Almanya Pizza Şampiyonu ve diplomalı eğitmen Şahin Çiftçi, Kapadokya Üniversitesi (KÜN) Uçhisar Sanat Yerleşkesi'nde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileriyle uygulamalı pizza eğitimi gerçekleştirdi.

KÜN Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından düzenlenen Pizza Workshop, yoğun katılımla ve keyifli bir atölye atmosferinde yapıldı. Öğrenciler, ödüllü bir şefle aynı tezgahta çalışarak pizza yapım sürecini hamurdan fırına kadar uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu. Workshop boyunca Şahin Çiftçi, pizza yapımının tüm aşamalarını mutfakta birebir uygulayarak anlattı. Eğitimde biga (ön hamur) metodu, direkt hamur metodu ve ekşi mayalı hamur yapımı, öğrencilerin aktif katılımıyla hazırlanarak karşılaştırmalı şekilde ele alındı. Hamurun yoğrulması, mayalanma süreci ve doğru kıvamın yakalanması, yapılan uygulamalar üzerinden adım adım gösterildi. Hamur şekillendirme teknikleri ile sos ve peynir kullanımında denge konuları, ortaya çıkan pizzalar üzerinden aktarıldı. Fırın sıcaklığı, fırın türü ve pişirme süresinin pizzanın dokusu ve aroması üzerindeki etkisi ise uygulamalı örneklerle değerlendirildi. Mutfakta oluşan tempo ve fırından çıkan pizzalar, atölyeye dinamik ve iştah açıcı bir atmosfer kazandırdı.

Teorik bilginin uygulamayla birleştiği Pizza Workshop'ta, öğrenciler ustasından öğrenme imkanı bulurken; farklı hamur tekniklerinin karşılaştırmalı olarak uygulanması, öğrencilerin teknik farkındalıklarını artırdı. Atölye çalışmasının, öğrencilerin profesyonel mutfak pratiği kazanmasına ve doğru karar verme becerilerinin gelişmesine önemli katkı sunduğu ifade edildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Trump'ın davetine Erdoğan'dan yanıt! İşte ülkemizi temsil edecek isim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?

Erdoğan o ismi karşısında görünce şaşırdı: Piyasalarda var mıydı ya?
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur

Bayrağa saygısızlıkta resti çekti! İki ismi sorumlu tuttu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber

Fener taraftarının korktuğu başına geldi!
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı

Belediyeyi akraba çiftliğine çeviren biri daha!
Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama

Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız

Bayrağımıza el uzatan alçaklara gereken cevabı verdi
Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber

Fener taraftarının korktuğu başına geldi!
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Yolun açık olsun Szymanski! Yeni takımı için sağlık kontrolüne gidiyor

Fener kariyeri bitti! İşte yeni takımı