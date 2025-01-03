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Sahil Güvenlik'ten Acil Durumlarda Tıbbi Tahliye Eğitimi

Sahil Güvenlik'ten Acil Durumlarda Tıbbi Tahliye Eğitimi
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Arama Kurtarma Bölgesi'ndeki tıbbi tahliye faaliyetleri için eğitimler düzenliyor. Zonguldak'taki programda UMKE ve 112 Acil Sağlık personeli yer alıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, "Acil Durumlarda Türk Arama Kurtarma Bölgesi İçerisinde Tıbbi Tahliye Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin İşbirliği Protokolü" çerçevesinde eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Zonguldak'taki eğitimlere, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık personeli katılım sağladı. Acil Durumlarda Türk Arama Kurtarma Bölgesi İçerisinde Tıbbi Tahliye Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin İşbirliği Protokolü çerçevesinde düzenlenen eğitimler, acil durumlarda etkili ve koordineli müdahaleyi amaçlayarak sağlık personelinin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Protokol kapsamında düzenlenen eğitimlerin, Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde gerçekleştirilecek tıbbi tahliye faaliyetlerinde etkinliği artırması bekleniyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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