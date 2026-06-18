Haberler

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 44. Yılında Vali Ziyareti

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 44. Yılında Vali Ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutan Vekili Binbaşı Raşit Gödelek ve beraberindeki ekip, 44. kuruluş yıl dönümü kapsamında Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı ziyaret etti. Vali Akbıyık, Mavi Vatan'ın güvenliğinde emeği geçen personeli tebrik ederken, şehit ve gazileri de andı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 44. yılı dolayısıyla Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutan Vekili Binbaşı Raşit Gödelek, beraberindeki Sahil Güvenlik personeli ile birlikte Vali Dr. İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Mavi vatanın her bir damlasında huzurun, güvenliğin ve adaletin teminatı olan Sahil Güvenlik Komutanlığının 44. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Vali Akbıyık, "Mavi Vatanımız denizlerimizin güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığımız, yüksek disiplini, donanımı ve milletine olan bağlılığıyla gurur kaynağımızdır" dedi.

Vatan savunmasında canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad eden Vali Dr. İdris Akbıyık, denizlerde esen her rüzgarda imzası olan tüm personele görevlerinde başarılar diledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de ihraç sırası belediye başkanlarına mı geldi? Kapsamlı inceleme başlıyor

CHP'de taşları yerinden oynatacak karar! Yeni ihraç dalgası geliyor
Moskova yanarken Putin bakın nerede görüntülendi

Başkent alev alev yanarken Putin bakın nerede görüntülendi
Doktordan inanılmaz skandal! Sağ dizi yerine sol diz ameliyat edildi: Uyanınca dünya başına yıkıldı

Sakat diz yerine sağlam dizi ameliyat ettiler! Adli Tıp doğruladı...
Denizin ortasındaki kavga sonrası Bakan Gürlek'ten sert mesaj! 3 kişi tutuklandı

Denizin ortasındaki kavga sonrası Bakan Gürlek'ten sert mesaj
Evlilik yolunda ilk adım! Derya Uluğ ile Asil Gök nişanlandı

Ünlü çift evlilik yolunda ilk adımı attı
Gürsel Tekin canlı yayında küfür etti, sunucudan uyarı gecikmedi

Gürsel Tekin canlı yayında küfür etti, savunması olayın da önüne geçti
8 yıl sonra aynı gün geri dönüyor! Fenerbahçe'de dikkat çeken tesadüf

Ali Koç gönderdi, Aziz Yıldırım geri getiriyor! 8 sene sonra aynı gün
Samsun'da kullandığı traktör dereye devrilen sürücü hayatını kaybetti

Kullandığı traktör dereye devrilen sürücü hayatını kaybetti