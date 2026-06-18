Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 44. Yılında Vali Ziyareti

Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 44. yılı dolayısıyla Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutan Vekili Binbaşı Raşit Gödelek, beraberindeki Sahil Güvenlik personeli ile birlikte Vali Dr. İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

Mavi vatanın her bir damlasında huzurun, güvenliğin ve adaletin teminatı olan Sahil Güvenlik Komutanlığının 44. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Vali Akbıyık, "Mavi Vatanımız denizlerimizin güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığımız, yüksek disiplini, donanımı ve milletine olan bağlılığıyla gurur kaynağımızdır" dedi.

Vatan savunmasında canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad eden Vali Dr. İdris Akbıyık, denizlerde esen her rüzgarda imzası olan tüm personele görevlerinde başarılar diledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı