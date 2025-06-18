Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 43. Yıl Dönümü İstanbul Boğazı'nda Kutlandı

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri kuruluşlarının 43. yıl dönümünde İstanbul Boğazı'nda gösteri yaptı. İstanbul'un önemli simgelerinden olan Kız Kulesi ve Galata Kulesi'nde selamlama gerçekleştirirken, denize 43 çizdi.

Mavi Vatanı, vatanın ve insanların güvenliği için gece gündüz fedakarca deniz ve kıyılarda görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın bugün kuruluşunun 43. yıl dönümü. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri de yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda gösteri yaptı. Gösteri de denize 43 çizdi. Sahil güvenlik personeli de İstanbul'un önemli simgelerinden olan Kız Kulesi ve Galata Kulesi'nde selamlama gerçekleştirdi. İstanbul Valiliği yapılan muhteşem gösteriyi yayınlayarak Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 43. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

İstanbul Valiliği'nden yayınlanan kutlama mesajında, "Mavi Vatan'ımızın güvenliği için denizlerimizde ve kıyılarımızda fedakarca görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 43. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Sahil ve kara sularımızın emniyetinin sağlanmasında; ulusal hak ve menfaatlerimizin korunmasında yüksek disiplinli, bilgili ve donanımlı personeli ile Sahil Güvenlik Teşkilatımız en büyük güvencemizdir. Bu düşüncelerle şehirlerin sultanı İstanbul'umuzun huzur iklimine, denizlerimizin güvenliğine gece gündüz, yaz kış demeden büyük bir özveriyle hizmet eden Sahil Güvenlik Komutanlığımızın tüm mensuplarına yürekten teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanımızın bekası uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Her daim dümeniniz viya, pruvanız neta olsun temennisiyle görevi başındaki teşkilat mensuplarımıza sağlık, huzur ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL