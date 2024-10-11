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Sağlıkta Şiddet Olaylarının Katalog Suçlar Kapsamına Alınması Yetersiz

Sağlıkta Şiddet Olaylarının Katalog Suçlar Kapsamına Alınması Yetersiz
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Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya, sağlıkta şiddetin önlenmesi için alınan önlemlerin yetersiz olduğunu vurguladı. Sağlık çalışanlarının ciddi bir şiddet tehdidi altında olduğunu belirten Kaya, şiddet olaylarına karışan bireylerin sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılmasını talep etti.

Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya, "Sağlıkta şiddet olayının 'katalog suçlar' kapsamına alınmasının olumlu ancak yetersiz bir adım olduğunu acı tecrübelerle anlıyoruz" dedi.

Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya, sağlık sektöründe çalışan personelin uğradığı şiddete ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaya, yapılan araştırmalara göre sağlık çalışanlarının yüzde 52'3'nün tüm kariyerleri boyunca en az bir tür şiddete maruz kaldığını dile getirerek, sağlık çalışanlarının yüzde 10,4'ünün fiziksel, yüzde 48,2'sinin sözlü, yüzde 15'inin mobbing ve yüzde 1,6'sının cinsel tacize uğradığının görüldüğünü dile getirdi. Sağlıkta şiddetin Türkiye'nin dört bir yanında yaşanmaya devam ettiğini belirten Kaya, "Elinde pompalı tüfekle acil servis basanlar, kadın aile hekimini saçından tutup sürükleyenler, hemşirelerimizi yumruklayanlar ve ambulans sürücülerimizi darp edenler hala aramızda dolaşıyor. Sağlıkta şiddetin sadece artan hapis cezaları ile azalmayacağını gördük. Sağlıkta şiddet olayının 'katalog suçlar' kapsamına alınmasının olumlu ancak yetersiz bir adım olduğunu acı tecrübelerle anlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarına sözlü ya da fiziki saldırıda bulunan kişilerin 'yasaklı hasta' ilan edilmesi ve bazı haklardan mahrum bırakılmasını talep eden Kaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Şiddet olayına karışan şahısların sosyal güvenlik kapsamında dahi olsa ilacı eczaneden parası ile almasını, kamu hastanelerinde ise acil servis hizmeti dışında diğer poliklinik ve servislerden süreli olarak yararlanmamasını talep ediyoruz. Buna göre 112 acil görevlilerini darp eden bir şahıs, ertesi gün ambulans çağırdığı zaman ambulansın ücreti ne ise cebinden ödesin, sabah aile hekimini darp eden bir zanlı öğleden sonra elini kolunu sallayarak ilaç yazdırmaya gidemesin istiyoruz. SGK primi ödemeyen bir işçi ya da esnaf nasıl birçok haktan mahrum kalıyorsa, sağlıkta şiddet olayına karışmış birisi de bazı sağlık haklarından mahrum kalmalıdır. Sağlıkta şiddetin önlenmesi adına bürokrasinin hantallığı aşılmalı, caydırıcılığı yüksek adımlar ivedilikle atılmalıdır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osman Kaya Güvenlik Politika Sağlık Şiddet Hukuk Yerel Kamu

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