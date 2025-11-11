Haberler

Sağlıkta Şiddet Artış Gösteriyor, Kalıcı Düzenlemeler Talep Ediliyor

Güncelleme:
Sağlıkta Hak Sendikası Genel Başkanı İlim Gödekmerdan, sağlıkta şiddetin artışına ve memurlar için adaletli düzenlemelere dikkat çekti. 3600 ek gösterge adaletsizliğinin bir an önce giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Sağlıkta Hak Sendikası Genel Başkanı İlim Gödekmerdan, sağlıkta şiddetin her geçen gün artarak devam ettiğini belirterek, kalıcı ve caydırıcı düzenlemelerin yürürlüğe geçirilmesi gerektiğini söyledi.

İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret eden Sağlıkta Hak Sendikası Genel Başkanı İlim Gödekmerdan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bölge Müdürü Ayhan Türkez ile bir süre görüşen Genel Başkan Gödekmerdan, 2026 2027 yıllarını kapsayan hüsranla biten bir toplu sözleşmenin ardından 1. dereceye düşen tüm memurlara söz verilen ama yürürlüğe girmeyen 3600 ek gösterge adaletsizliğinin bir an önce giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Kurumlarda memurluk görevi yapan yardımcı hizmetler sınıfı kadrosundaki arkadaşların genel hizmetler sınıfına geçirilmemesi talep eden Gödekmerdan, "Sağlıkta şiddetin her geçen gün artarak devam etmesi, kalıcı ve caydırıcı düzenlemeleri hala yürürlüğe geçirilmemesini endişe ile takip ediyoruz. Ek ödemelerin tek ödeme olarak verilmesi ve emekliliğe yansıtılması, Özlük ve mali haklarda olumlu bir gelişme olmaması ve her geçen gün düşen alım gücüne istinaden insanca yaşayacak bir ücret artışı ve refah payı verilmesi konusundaki taleplerimizi gündeme taşımaya devam edeceğiz" dedi. - ERZURUM

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
