"Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Güncelleme:
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Bilecik Valiliği'nde gerçekleştirilen programda, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yeşilay iş birliğinde düzenlenen 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerine kavuştu. 2011 yılından bu yana düzenlenen ve bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen yarışmada, Türkiye genelinde öğrenci sayısına oranla en yüksek katılımı sağlayan il Bilecik oldu. Görsel ve edebi kategorilerde derece elde eden öğrencilere belgeleri ve hediyeleri, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer tarafından verilirken, program kapsamında organizasyona katkı sunan yönetici ve idarecilere de teşekkür belgeleri takdim edildi.

Programda konuşan Vali Faik Oktay Sözer, "Gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan uzak, sağlıklı bireyler olarak yetişmesi büyük önem taşıyor. Bu anlamlı yarışmaya katılım sağlayan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Organizasyonda emeği bulunan eğitimcilerimize ve katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
