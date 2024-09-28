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Sağlıklı Beslenme ve Hareket, Kalp Sağlığını Koruyor

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Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Erhan Tenekecioğlu, sağlıksız beslenmenin kalp damar hastalıklarının artışında etkili olduğunu belirterek, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın önemine dikkat çekti. Özellikle fastfood alışkanlıklarının azaltılması gerektiğini vurguladı.

Sağlıklı beslenme ve hareketli hayat kalp sağlığını koruyor

BURSA - Kalp damar hastalıklarının genç yaşlarda ortaya çıkmasında sağlıksız beslenmenin ciddi bir etken olduğunu dile getiren Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Erhan Tenekecioğlu, bu hastalıklardan korunmak için sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın önemine dikkat çekti.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Erhan Tenekecioğlu, Dünya Kalp Günü çerçevesinde açıklamalarda bulundu. Son yıllarda kalp ve damar hastalıklarına ciddi bir artış olduğunu belirten Doç. Dr. Tenekecioğlu, "Bunun sebebi teknolojinin gelişmesine bağlı olarak insanların hareket etmelerinde azalma, sağlıklı beslenmede ciddi şekilde bozulma, diğer çeşitli sebepler ile genetik faktörlerdir" dedi.

Beslenme şeklinin bozulmasının kalp damar hastalıklarının ortaya çıkmasında önemli bir faktör olduğunun altını çizen Tenekecioğlu, "Katı yağ kullanımının artması, işlenmiş gıda tüketiminin artması ve fastfood tarzı beslenmenin özelikle gençler arasında yaygınlaşması kalp damar hastalıklarının daha genç yaşlarda ortaya çıkmasında ciddi bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumumuzda yaygınlaşmış olan fastfood alışkanlığının azaltılması gerekmektedir. Bunun yanında katı yağlardan da uzak durmamız gerekiyor. Beyaz et ve sebze ağırlıklı beslenmemiz önemli. Özellikle Akdeniz tipi beslenmeye iyice ağırlık vermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Hareketli yaşamı benimseyin

Hareketsiz yaşamın metabolizmayı yavaşlattığını ve vücutta yağ birikimine sebep olduğunu vurgulayan Tenekecioğlu, "Günlük yaşamımızda hareketlenmeyi arttırmamız gerekiyor. Bazen asansör yerine merdiven kullanmakta fayda var. Sicilya'da yapılan bir çalışmada insanların 100 yaşını nasıl aştığını araştırmışlar. Yollar yokuş yukarı olduğu için insanlar sürekli hareket halinde ve bu onların metabolizmasının hızlanmasına ve iyi kolesterolün yükselmesine damar sağlığının daha iyi olmasına sebep olmakta" diye konuştu.

Stresinde kalp sağlığında önemli bir faktör olduğuna dikkat çeken Tenekecioğlu, "Stresten kaçınmak imkansız ancak stresli ortamlardan mümkün oldukça uzak durmak gerekiyor. Günün belli bir vaktinde evde rahatlatıcı bir aktivite bulunmakta fayda var. Bu sadece kafayı dinlendirmek için değil vücudun genel metabolizmasının düzenlenmesi konusunda çok faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Sağlıklı Beslenme ve Hareket, Kalp Sağlığını Koruyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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