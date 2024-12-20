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Sağlık-Sen Şırnak Şubesi, Dünya Sağlık İdarecileri Günü'nü Kutladı

Sağlık-Sen Şırnak Şubesi, Dünya Sağlık İdarecileri Günü'nü Kutladı
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Sağlık-Sen Şırnak Şubesi, Dünya Sağlık İdarecileri Günü dolayısıyla Şırnak'ta görev yapan sağlık idarecilerini ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının sorunlarını iletti ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesini talep etti.

Sağlık-Sen Şırnak Şube yöneticileri, Dünya Sağlık İdarecileri Günü'nde kentte görev yapan idarecileri ziyaret etti.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal, beraberindeki şube yöneticileri ve hastane iş yeri temsilcileri ile birlikte Şırnak İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Sait Değer, Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Devlet Hastanesi idarecilerini ziyaret ederek, Dünya Sağlık İdarecileri Günü'nü kutladı. Ziyarette sağlık çalışanları sorunlarını ileterek, çalışma ortamların düzenlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Sağlık-Sen Şube Başkanı Anmal, "Dünya Sağlık İdarecileri Günü nedeniyle tüm idarecilerimize Sağlık-Sen yönetimi ve Sağlık-Sen iş yeri temsilcilerimizle ziyaretler gerçekleştirerek günlerini kutladık. Sağlık kurumlarının nitelikli, etkili ve kaliteli sağlık hizmeti sunmasına katkıda bulunan, sağlık sektörünün gelişmesi için çabalayan İl Sağlık Müdürümüz Dr. Mehmet Sait Değer ve sağlık yönetici kadroları olmak üzere tüm sağlık yöneticilerinin ve genç sağlık yöneticisi adaylarının Sağlık İdarecileri Günü kutlu olsun. Sağlık-Sen ailesi olarak sahada yaptığımız çalışmaların çözümü için sürekli kapılarını çaldığımız idarecilerimize vesile olan 'Dünya Sağlık İdarecileri Günü' nedeniyle yaptığımız ziyaretlerde çalışanların sorunlarını iletirken idarecilerimizin de birikmiş sistem ve bürokrasi engellemelerinin aşılması için istişarelerde bulunduk. 'Farkımız iyiliğimiz olsun, zira kötülük yapan çok' şiarıyla çalışanların rahat ve güvenli bir çalışma ortamında halka daha nitelikli ve kaliteli bir sağlık hizmeti sunulmasına katkıları olacağı inancımızla birlikte başarı dileklerinde bulunduk. Sağlık idarecilerimizin de sorunlar yumağı haline gelen özlük haklarının iyileştirilmesi için sendikamızın yaptığı ve önümüzdeki günlerde gündeme gelmesi beklenen çalışmalar ile idarecilerin de sorunlarının çözüm adresinin Sağlık-Sen olduğunu ifade ettik" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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