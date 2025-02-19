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Sağlık-Sen Genel Başkanı'ndan İdari İzin Talepleri

Sağlık-Sen Genel Başkanı'ndan İdari İzin Talepleri
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Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından kadın sağlık çalışanlarının 8 yaş altı çocukları için de idari izin verilmesi gerektiğini belirtti.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Sağlık teşkilatında görevli kadın çalışanların 8 yaş altı çocukları da bakıma muhtaç, onların da okulları kapalı, onlar da yalnız kalacak. Bu karar yeniden gözden geçirilmeli" dedi.

İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla yoğun kar yağışı nedeniyle yarın kentte okullar tatil edildi, sağlık çalışanları hariç kamu kurumlarında görev yapan 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar da idari izinli sayıldı.

8 yaş altı çocuğu bulunan kadın sağlık çalışanlarının da idari izinli sayılması gerektiğini söyleyen Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Yoğun kar yağışı nedeniyle yarın İstanbul'da okullar tatil edildi, bazı kamu çalışanları idari izinli sayıldı. Ancak sağlık profesyonelleri yine kapsam dışı bırakıldı! Biz pandemi döneminden alışkınız bu duruma. Her meslek grubunu sayıp sağlık çalışanı hariç denilen yazılara. Ancak, sağlık teşkilatında görevli kadın çalışanların 8 yaş altı çocukları da bakıma muhtaç, onların da okulları kapalı, onlar da yalnız kalacak. Bu karar yeniden gözden geçirilmeli" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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