Sağlık mahallesinde asfalt çalışmasında sona gelindi

Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Sağlık mahallemizde Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Bünyan Belediyesi işbirliği ile yapımı gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun yerinde inceledi.

Mahalle sakinleri ile bir araya gelerek çalışma ve projeler üzerine sohbet eden Başkan Altun; "Bugün tamamlanacak asfalt çalışmaları ile kış ayları öncesi tüm çalışmaları bitirerek Sağlık mahallemize sağlıklı ve kesintisiz bir ulaşım ve altyapı hizmeti sağlamış olacağız. Kesintisiz ve sağlıklı hizmeti hemşehrilerimize ulaştırmakta bizlere büyük destek veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ediyorum. İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ