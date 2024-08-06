Sağlık ekipleri köylerde keneye karşı vatandaşları bilgilendiriyor

ERZİNCAN - Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, köy köy gezerek vatandaşları Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı hakkında bilgilendiriyor.

Erzincan Kemah ilçesi 3 no'lu aile hekimliğince Yastıktepe köyünde vatandaşlar KKKA hastalığı hakkında bilgilendirilerek el broşürü dağıtıldı.

Kemah İlçe Hastanesinde görevli hemşire Hatice Özen, "Mevsimden dolayı kene eğitimlerine başladık. Bugün burada Kemah ilçemizin Yastıktepe köyünde vatandaşlarımıza kene uyarısında bulunmak için geldik. Kırım Kongo Kanamalı Ateş keneden bulaşan bir hastalık. Burada hastalarımıza oturacağımız yeri, piknik alanlarından özellikle ormanlık alanlarda bağ ve bahçelerde renkli kıyafetler giyilmesinin önemine vurgu yapıyoruz. Hayvanların üzerindeki keneye idrara kesinlikle dokunulmaması konusunda uyarıyoruz. Pantolonlarını çoraplarının içerisine sokmalarını istiyoruz. Çünkü kene zıplayan bir hayvan değil tırmanan bir hayvan. Kontrol noktasında vatandaşlar riskli alanlardan döndükleri zaman kene olup olmadığını vücutlarını kontrol etmelerini söylüyoruz." dedi.

Kenelerin sıcak havaları sevdiğini söyleyen Özen, "Kulak altı, boyun arkası, ense, koltuk altı, diz arkasını eve geldikten sonra tüm giysilerini çıkararak kontrol edilmeli. Müdahale olduğunda ise kene yapıştığında nasıl çıkartabiliriz, bunun için de keneye anında müdahale ediyoruz. Çıplak el ile asla dokunmuyoruz. Yanımızda kağıt olabilir, peçete olabilir, yaprak olabilir, herhangi bir bez olabilir bunlarla keneyi vücudumuzdan uzaklaştırıyoruz. Ola ki kenenin herhangi bir parçası vücudumuzda kaldı, korkmaya gerek yok. Kıymık gibi düşünün. Bu durumda hemen keneyi uzaklaştırdıktan sonra keneli kısma hemen pansuman yapılarak sağlık kuruluşuna gidilmeli.

Kene tutulmasında 10 gün içerisinde halsizlik, ishal, baş ağrısı, kusma gibi durum olursa yine mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Sağlık kuruluşuna gelen vatandaşa hemen kan tahlili alıyoruz. Sonuçlara göre bilgilendirmeler yaparak 10 gün sonra tekrar sağlık kuruluşuna gelmesini istiyoruz" diye konuştu.

Kemah İlçe Hastanesinde görevli hemşire Hatice Özen'in yaptığı bilgilendirmenin ardından vatandaşlara kene ile ilgili bilgilendirici el broşürleri dağıtıldı.

Yapılan bilgilendirmelerden duyduğu memnuniyetini kaydeden Yastıktepe köyünden Nevin Karkın yurt dışından geldiğini belirterek, "Kayınpederlerim burada bu köyde yaşıyorlar. Bizlerde sıklıkla yaz aylarında geliyoruz. Hemşire hanım bizleri kene hakkında bilgilendirdi kendilerine teşekkür ediyorum. Verdiği bilgileri çok önemsiyoruz. Sağ olsunlar sıklıkla köyümüze geliyorlar, hastalarımızla yakından ilgileniyorlar. Kendi adıma ve köyüm adına sağlık ekiplerimize tekrardan teşekkür ediyoruz" dedi.

Yastıktepe köyünden Sait Girgin ise, "Her 15 günde mutlaka köyüme geliyorum. Hemşire hanım bizleri bilgilendirdi. Çok iyi anladık. Ben daha önce burada keneye yakalanmıştım. Hastanede anında müdahalede bulunarak çıkardılar. Kan tahlili yaptılar. Hemşire hanımın dediği gibi korkmaya gerek yok. Şimdi daha da iyi öğrendim. Kendisine ve sağlık ekiplerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.