Bilecik'te sağlık çalışanlarına güvenlik ve dolandırıcılık bilgilendirmesi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Bozüyük Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına dolandırıcılık, çağrı hattı kullanımı ve güvenlik konularında bilgilendirme yaptı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından sağlık çalışanlarına yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Devlet Hastanesi ziyaret edilerek sağlık personeline; iletişim yoluyla dolandırıcılık, 112 Acil Çağrı Hattı'nın doğru kullanımı, dolandırıcılık çeşitleri, Toplum Destekli Polislik hizmetleri ve genel güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmada, vatandaşların ve sağlık çalışanlarının karşılaşabileceği olası dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, toplumda güvenlik bilincinin artırılması amacıyla bilgilendirme faaliyetlerinin sahada kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi

Trump'ın panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Haberler.com
500

Mustafa Türkay Sonel, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş

Hiçbir şey olmamış gibi hayatını yaşamış, lüks tatillerde eğlenmiş
Adana sular altında kaldı! Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı

Su seviyesi bele kadar çıktı! Çocukları böyle kurtardılar
'Babam intihar etti' ihbarında bulundu, olay cinayet çıktı

"Babam intihar etti" ihbarında bulundu, gerçek çok başka çıktı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün yasaklandı

Bir ilimizde alarm! 7 gün boyunca yasaklandı
Mustafa Türkay Sonel, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş

Hiçbir şey olmamış gibi hayatını yaşamış, lüks tatillerde eğlenmiş
Alanya'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

Alanya'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
CHP'li belediye başkanının evine molotofla saldırmıştı! Polisten kaçarken çatıdan düşerek öldü

CHP'li başkanın evine molotofla saldırmıştı! Polisten kaçarken öldü