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Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde eğitim

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde eğitim

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından "Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi" maaş eğitimleri verilmeye başlandı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından "Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi" maaş eğitimleri verilmeye başlandı.

Konuyla ilgili Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca Üniversitemiz Genel Sekreteri Kutlu Önal'ın başkanlığında Fakülte, Enstitü, Meslek Yüksekokulu Sekreterleri ve Şube Müdürleri ile maaş ve ek ders ödemeleri hakkında istişare toplantısı yapılarak birim mutemetlerine Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi maaş eğitimleri verilmeye başlanmıştır" denildi. - KÜTAHYA

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde eğitim

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Kütahya, Kamu, Yerel, Haberler

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