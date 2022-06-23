Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Çiğdem Zeren'e veda - Haberler

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Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Çiğdem Zeren'e veda

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Çiğdem Zeren'e veda

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü görevinden kendi isteğiyle ayrılan Çiğdem Zeren, ekibi ve personel ile vedalaştı.

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü görevinden kendi isteğiyle ayrılan Çiğdem Zeren, ekibi ve personel ile vedalaştı.

Çiğdem Zeren için Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Orhan Akay, Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Mutlu Gergin, Başhekim Yardımcıları ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcılarının katıldığı veda programı düzenlendi.

Programda, Hastane Başhekimi Dr. Öğrt. Üyesi Sertaş Erarslan, Çiğdem Zeren'e hastaneye vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, plaket takdim etti. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kütahya Yerel Haberler

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