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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yazar ve Siyaset Bilimci Mustafa Çalık'ı kaybettik

6 Aralık 2023 14:17 Son Güncelleme: 14:19 Abone Ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uzun zamandır tedavi altında olan Yazar ve Siyaset Bilimci Mustafa Çalık'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.