Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yazar ve Siyaset Bilimci Mustafa Çalık'ı kaybettik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uzun zamandır tedavi altında olan Yazar ve Siyaset Bilimci Mustafa Çalık'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazar ve siyaset bilimci Mustafa Çalık'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Uzun zamandır tedavi altında olan yazar ve siyaset bilimci, inandığı değerleri yüksek sesle savunması ile hatırlayacağımız Mustafa Çalık'ı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."