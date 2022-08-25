Tekirdağ haberleri... Tekirdağ'da sağanak yağış yolları nehre çevirdi

Tekirdağ'da sağanak yağış yolları nehre çevirdi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yağmur yolları göle çevirdi. Birçok araç sürücüsü ve vatandaş yollarda mahsur kalarak zor anlar yaşadı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde günlerdir uyarısı yapılan sağanak yağış öğle saatlerinde başladı. Meteoroloji'nin son hava durumu raporunda bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde birçok alan sular altında kaldı. Veliköy Mahallesi'nde ana cadde nehre dönerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmeye göre Marmara'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyordu. AFAD tarafından sel, yıldırım ve dolu beklentisi günler öncesinden vatandaşlara iletilirken, bugün başlayan sağanak yağış nedeniyle birçok alan sular altında kaldı. Yağış nedeniyle birçok vatandaş zor anlar yaşadı. Araç sürücüleri yollarda esir kaldı.