Sağanak Yağış Yeşilhisar'da su taşkınına neden oldu - Haberler

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Sağanak Yağış Yeşilhisar'da su taşkınına neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sağanak Yağış Yeşilhisar'da su taşkınına neden oldu

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde sağanak yağış su taşkınına neden oldu.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde sağanak yağış su taşkınına neden oldu.

Yeşilhisar ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle su taşkınları meydana gelirken. İlçede bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı. Hazırlıksız yakalanan sürücü ve vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

İlk belirlemelere göre yaralanan olmadığı öğrenildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yeşilhisar Kayseri su Yerel Haberler

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