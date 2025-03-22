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Safranbolu'da Ramazan Ayı Sessizliği Hakim

Safranbolu'da Ramazan Ayı Sessizliği Hakim
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UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde, Ramazan ayı dolayısıyla çarşı ve sokaklar sessiz günler geçiriyor. Esnaf, bayram öncesi umutlu.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve evleriyle dünyaca ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi mekan, çarşı ve sokaklarda Ramazan ayı sessizliği yaşanıyor.

"Dünyanın en iyi korunan 20 kenti" arasında gösterilen Safranbolu, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra genellikle 3 katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evleriyle dikkati çekiyor.

Tarihi ilçenin çarşı ve sokakları Ramazan ayı dolayısıyla sakin günler geçiriyor. Hava sıcaklıklarının artmaya başladığı hafta sonunda ilçede insan sesi yerine kuş cıvıltılarına bıraktı. Bayram öncesi hareketlenmenin başladığını belirten esnaf Nurhayat Yüksel, "Öncesinde burada kimse yoktu desek yeri var. Bundan sonra bir umut bekliyoruz. Bu sessizlik esnaf olarak da bizi çok etkiledi" diye konuştu.

Yüksel, Ramazan Bayramı ve sezonun açılmasıyla işlerin düzeleceğini düşündüklerini aktardı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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