Ara tatilin son günlerinde tarihi ilçede hafta sonu hareketliliği

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu hareketliliği yaşanıyor.

"En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran Safranbolu, Batı Karadeniz'in kültür turizmindeki en önemli durakları arasında yer almaya devam ediyor.

Ara yıl tatilinin bitmesine sayılı günler kala tarihi yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktalarında biri de konaklarıyla ünlü Safranbolu oluyor.

Kimi ziyaretçiler Hıdırlık Tepesi'nden şehir manzarasını seyrederken kimileri ise tarihi çarşının Arnavut kaldırımlı sokaklarında dolaşıp müze ve konakları geziyor.

Ara tatilin ilk haftasının boş geçtiğini ifade eden esnaf Hüsnü Özdemir, ikinci haftasında ise hareketliliğin arttığını belirtti. - KARABÜK