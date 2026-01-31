Haberler

Ara tatilin son günlerinde tarihi ilçede hafta sonu hareketliliği

Ara tatilin son günlerinde tarihi ilçede hafta sonu hareketliliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu, ara tatil sonrası yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Tarihi konakları ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken Safranbolu'da esnaf, ikinci haftada yoğun bir hareketlilik yaşandığını belirtiyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu hareketliliği yaşanıyor.

"En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran Safranbolu, Batı Karadeniz'in kültür turizmindeki en önemli durakları arasında yer almaya devam ediyor.

Ara yıl tatilinin bitmesine sayılı günler kala tarihi yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktalarında biri de konaklarıyla ünlü Safranbolu oluyor.

Kimi ziyaretçiler Hıdırlık Tepesi'nden şehir manzarasını seyrederken kimileri ise tarihi çarşının Arnavut kaldırımlı sokaklarında dolaşıp müze ve konakları geziyor.

Ara tatilin ilk haftasının boş geçtiğini ifade eden esnaf Hüsnü Özdemir, ikinci haftasında ise hareketliliğin arttığını belirtti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta patlama! Suikast iddiası var

ABD ile savaşın eşiğindeki İran'da patlama! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü'nün ölümünde kritik detay ilk kez ortaya çıktı! Polis meğer aynı gün düğmeye basmış

Kritik detay ilk kez ortaya çıktı! Polis meğer aynı gün düğmeye basmış
Fuhuş operasyonunda kirli çark! Çiçekçi ve garsonun hesabından milyonlar çıktı

Fuhuş operasyonunda kirli çark! Çiçekçi ve garsondan milyonlar çıktı
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu

Acı acı yakarışları kimse duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

İşte şafak baskınıyla alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
Güllü'nün ölümünde kritik detay ilk kez ortaya çıktı! Polis meğer aynı gün düğmeye basmış

Kritik detay ilk kez ortaya çıktı! Polis meğer aynı gün düğmeye basmış
İstifa sonrası görüşmeler başlayacak! Fatih Terim geri dönüyor

İstifa sonrası görüşmeler başlayacak! Fatih Terim geri dönüyor
Emekli polis feci şekilde hayatını kaybetti

Emekli polisin acı sonu