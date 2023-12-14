Safranbolu Belediyesi Kış Aylarında Çorba İkramına Devam Ediyor

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından başlatılan çorba ikramları, kış aylarında halkın takdirini topluyor. Her hafta perşembe günü pazar alanında yapılan çorba dağıtımı, vatandaşlar ve esnaflar arasında hoş sohbetlere vesile oluyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse tarafından başlatılan ve kış ayları ile birlikte esnaf, vatandaş ve öğrencilere ikram edilen çorbalar halkın takdirini toplarken aynı zamanda hoş sohbetleri de beraberinde getiriyor. Her hafta perşembe günü pazar alanında, pazarcı esnafına dağıtımı yapılan çorba ikramına katılan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse vatandaşlarla birlikte çorbasını içti.

Sosyal Belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinin yaşandığı Safranbolu'da 2021 yılında faaliyete geçen ve o günden bugüne kadar her kış ayında halkın soğuklardan bir nebze de olsa etkilenmemesini sağlamak adına Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından başlatılan çorba ikramları bu yılda tüm hızıyla devam ediyor. Perşembe Pazarı alanında pazarcı esnaflara, vatandaşlara ayrıca öğrencilere, Belediye'nin ilgili birim personelleri tarafından dağıtımı yapılan sıcak çorbalar yıllardır halkın büyük beğenisini topluyor. Perşembe Pazarı'nı ziyaret eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi çorba dağıtım alanında gören vatandaşlar kendisine teşekkür etti.

Vatandaşlar ve esnaflarla birlikte çorba içip bir süre sohbet eden onların soru, görüş ve önerilerini dinleyen Başkan Köse şunları söyledi:

"Biz sadece burada çorba dağıtmıyoruz. Biz sosyal belediyeciliğin örneklerini sunuyoruz. Hayata geçirdiğimiz uygulamaların birçoğu örnek alınması gereken tarzda. Çorba ikramlarımız da bunlardan bir tanesi. Öğrencilerimize, esnaflarımıza, vatandaşlarımıza kış aylarının gelmesi ile birlikte bir nebze de olsa onları sıcak tutması için ikramlarımızı yapıyoruz. Şuan da gördüğünüz gibi çorbalar eşliğinde keyifli sohbetler de ortaya çıkıyor. O yüzden bu çorbanın lezzeti bir başka."