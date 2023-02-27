Safranbolu Belediye Başkanı Köse ve Ekibi, 2022 – 2023'ü Değerlendirdi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri ile gerçekleştirilen toplantıda, 2022 yılını değerlendirirken, 2023 hedeflerini de masaya yatırıldı.

Geçen cumartesi günü düzenlenen toplantıya, Başkan Köse'nin yanı sıra Başkan Yardımcıları Halil Bakkal, Ahmet Şahin ve Serkan Adabaş ile tüm birim müdürleri katıldı.

Yaklaşık 7 saat süren toplantı öncesi konuşan Başkan Elif Köse, toplantının amacının 2022 yılını değerlendirmek ve 2023 yılını planlamak olduğunu söyledi.

Safranbolu'nun çok özel kent olduğunu dile getiren Başkan Köse, "Safranbolu gibi bir kentte Belediye Başkanlığı yapmaktan gurur duyuyorum ve önemli görevler üstlenen sizlerin de gurur duyduğunuzu düşünüyorum. Safranbolu yalnızca ülkemizde değil dünyanın da göz bebeği olan bir kent. Ben yeni yerleşim yerinin de en az Tarihi Çarşı kadar özel olmasını istiyorum. Burada yaşayan insanların sadece çarşı bölgesinde değil, yeni yerleşim bölgesinde de yaşarken o özel farkını hissetmelerini istiyorum. Kısaca Safranbolu bir bütün olarak her şeyi ile örnek olmalı" dedi.

DÜNYA DEĞİŞİYOR

Başkan Elif Köse, dünyanın değiştiğini, teknolojinin hızla ilerlediğini, genç kuşağın istekleri ve ihtiyaçların da değiştiğini vurgulayarak, " Bizim buna hazırlıklı olmamız, kenti de buna göre hazırlamamız gerekiyor. İşte bunu yapacak olan da kentlerdeki en önemli kurumlardan birisi olan belediyeler. Biz pek çok alanda halka hizmet ediyoruz. O yüzden yaptığımız işin kıymetini ve önemini mutlaka anlamamız, daha vizyoner bakmamız lazım. Ben biliyorum ki tüm müdürlüklerimiz bu bağlamda personelleri ile birlikte bu anlamda tüm güçleri ile çalışıyorlar" diye konuştu.

Toplantı, birim müdürlerinin sırası ile 2022 yılındaki çalışmalarını ve 2023 hedeflerini anlatması ile devam etti.

Toplantının tamamlanmasının ardından konuşan Belediye Başkanı Elif Köse, "Safranbolu ve Safranbolu insanı için varını yoğunu ortaya koyan, mesai mefhumu gözetmeyen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" dedi.