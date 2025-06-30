Sadrettin Haşıloğlu Anısına Hatıra Ormanı Kurulacak

Geçtiğimiz Mayıs ayında kaybettiğimiz Erzurum Barosu'nun en kıdemli üyesi Avukat Sadrettin Haşıloğlu'nun hatırasını yaşatmak ve geleceğe nefes olmak amacıyla, Erzurum'da bir hatıra ormanı kurulacak.

Erzurum'da 19 Mayıs 1938 günü dünyaya gelen, Erzurum Lisesi'nin ardından İstanbul Hukuk Fakültesini bitiren Sadrettin Haşıloğlu, Erzurum Barosuna kayıtlı olarak 60 yıla yakın avukatlık yaptı. Geçtiğimiz 15 Mayıs günü hayata gözlerini kapayan Haşıloğlu'nun hatırasını yaşatmak ve geleceğe nefes olmak amacıyla eşi Şennur, evlatları Prof. Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu ile İlknur ve Berra Haşıloğlu harekete geçti.

Pamukkale Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu, TEMA Vakfı aracılığı ile Erzurum'un Taşağıl Ağaçlandırma Sahası'nda bir hatıra ormanı oluşturacaklarını açıkladı. Selçuk Burak Haşıloğlu, şunları söyledi:

"Babamın Türkiye'nin dört bir yanındaki sevenleri ve dostlarımız, Av. Sadrettin Haşıloğlu Hatıra Ormanı'nda bizim de ağaçlarımız olsun diyerek fidan bağışlarında bulundu. TEMA Vakfı bu konuda bize 30 gün süre vermiş olmasına rağmen biz hedefimize çok daha kısa süre içerisinde ulaştık. Yıl sonunda yapılacak olan fidan dikimi ve sonrasında Av. Sadrettin Haşıloğlu Hatıra Ormanı'nda tüm sevenleriyle buluşmayı ümit ediyoruz. Ailem adına tüm sevenlerine sonsuz teşekkür ediyorum." - ERZURUM