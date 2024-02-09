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Sadık Ahmet Filminin Gösteriminde Gözyaşları Sel Oldu

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Batı Trakya Türklerinin hakları için mücadele eden Dr. Sadık Ahmet'in hayatını konu alan filmin Keşan'daki gösterimine katılan eşi Işık Ahmet ve ailesi, film sonunda duygusal anlar yaşadı.

Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet ve ailesi, filmin sonunda gözyaşlarına hakim olamadı

EDİRNE - Ömrünü Batı Trakya Türklerinin hakları için mücadeleye adayan Gümülcine doğumlu tıp doktoru ve siyasetçi Dr. Sadık Ahmet'in hayatının konu edildiği "Sadık Ahmet" filminin Keşan'daki gösterimine katılan eşi Işık Ahmet ve ailesi, film sonunda gözyaşlarına hakim olamadı.

Batı Trakya Türklerinin merhum lideri, Yunan makamlarına karşı mücadele eden Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi kurucu Başkanı Dr. Sadık Ahmet'in hayatını konu alan filmin Keşan'daki gösterimi ilçedeki bir sinema salonunda yapıldı.

Filmin gösterimine, merhum Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet, kızı Funda Sadık Ahmet, Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Keşan Şubesi Başkanı Ayhan Beyli de katıldı.

Gösterim öncesinde konuşan Hasan Küçük, "Dr. Sadık Ahmet, toplumsal baskılara karşı milli mücadelemize öncülük etmiş ve fitili ateşleyen bir kıvılcım oldu. Batı Trakya Türk azınlığının kimlik ihlali karşısındaki tutumu da, mücadelesi de Dr. Sadık Ahmet öncülüğünde topyekün birlik ve beraberlik içerisinde olmuştur" dedi.

Daha sonra söz alarak, filmin yapılmasında emeği geçen TRT'ye teşekkür eden Işık Ahmet, "Duygularımı şimdi ifade etmem daha iyi. Filmi izlediğimizde konuşamaz hale geliyoruz. Bir liderin yaşadıklarının beyaz perdeye yansıması ve ölümsüzleşmesi işte budur. Çok güzel bir hareket. Taşdığım soyadı ile gurur duyuyorum. Filmde emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından filmin gösterimine geçildi. Işık Ahmet ve ailesi gözyaşlarına hakim olamadı

Film gösteriminin ardından Merhum Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet, kızı Funda Sadık Ahmet ve ailesi, yaşadıkları o günleri hatırlayarak gözyaşlarına hakim olamadı. Işık Ahmet'i, gösterime gelenler teselli etmeye çalıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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