Sabri Günay Akarsu ve Suat Taşer, İzmir'de Anılacak - Haberler

Tiyatro eleştirmeni, yayıncı Sabri Günay Akarsu ve tiyatro oyuncusu, şair, çevirmen Suat Taşer vefatlarının 40. yılında İzmir'de anılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tiyatro eleştirmeni, yayıncı Sabri Günay Akarsu ile tiyatro oyuncusu, şair, çevirmen Suat Taşer'i vefatlarının 40. yılında anacak. Merhaba-Öykü Tiyatro Toplulukları ve İzmir Tiyatroları Derneği iş birliği ile düzenlen anma programı 26 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 19.00'da Tarihi Bıçakçı Han'da yapılacak. Organizasyon ve sunumunu İzmir Tiyatroları Derneği Yönetim Kurulu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Danışma Kurulu Üyesi Bilgehan Oğuz'un yapacağı programda Orhan Kazbek, Özgür Başkaya, Huriye Taşer, Deniz Üstüngel, Hüseyin Yurttaş, Müjde Bilir, Galip Çevik, Emel Aksaylı, Yücelay Sal, Doç. Dr. Efdal Sevinçli, Prof. Dr. Murat Tuncay Suat Taşer ve Sabri Günay Akarsu'nun 70'li ve 80'li yıllarda İzmir'de tiyatro alanında yaptığı çalışmaları aktaracak.

"GÖNDERİLEMEYEN MEKTUPLAR" SAHNELENECEK

Tiyatroyu halkla buluşturmak için önemli çalışmalar yürüten her iki sanatçının hayat hikayelerinin sunumlarla anlatılacağı gecede Prof. Dr. Murat Tuncay tarafından Suat Taşer'in "Gönderilemeyen Mektuplar" adlı yapıtından oyunlaştırılan tiyatro eseri, oyuncular Bilgehan Oğuz, Ali Rıza Özbilgiç, Hilmi Altınkaya tarafından sahnelenecek.