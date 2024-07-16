Sungurlu'da 15 Temmuz Şehitleri için Semaya Kalkıldı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümü münasebetiyle sabah namazından sonra eller şehitler için semaya kalktı. Ulu Camii'nde düzenlenen programa katılan İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu, yapılan hatimlerin ve okunan Kur'anların duasını yaptırdı. Kılınan namaz sonrası programa katılan vatandaşa camii avlusunda çorba ikram edildi.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümü münasebetiyle sabah namazından sonra eller şehitler için semaya kalktı.
Ulu Camii'nde düzenlenen programa katılan İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu, yapılan hatimlerin ve okunan Kur'anların duasını yaptırdı. Kılınan namaz sonrası programa katılan vatandaşa camii avlusunda çorba ikram edildi. - ÇORUM