Haberler

Saadet Partisi Üyesi Mehmet Kabak Son Yolculuğuna Uğurlandı

Saadet Partisi Üyesi Mehmet Kabak Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi Kayseri İl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kabak, Hulusi Akar Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine parti üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saadet Partisi Kayseri İl Yönetim Disiplin Kurulu Üyesi Mehmet Kabak son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden Saadet Partisi Kayseri İl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kabak'ın cenaze namazı; öğle namazını müteakip Hulusi Akar Cami'nde kılındı. Kılınan namazın ardından Kabak'ın cenazesi; Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına parti üyeleri, Kabak'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İmamoğlu'nun görüntüsü Oktay Saral'ı küplere bindirdi: Mahkeme heyeti açığa alınmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanını küplere bindiren görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden fragman

Arka Sokaklar izleyicisi şokta
Evlendikten sonra yaşadığı mağduriyete isyan etti: Eşinizin soyadını almayın

Evlendikten sonra yaşadığı mağduriyete isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.