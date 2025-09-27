Saadet Partisi Üyesi Mehmet Kabak Son Yolculuğuna Uğurlandı
Saadet Partisi Kayseri İl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kabak, Hulusi Akar Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine parti üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Saadet Partisi Kayseri İl Yönetim Disiplin Kurulu Üyesi Mehmet Kabak son yolculuğuna uğurlandı.
Hayatını kaybeden Saadet Partisi Kayseri İl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kabak'ın cenaze namazı; öğle namazını müteakip Hulusi Akar Cami'nde kılındı. Kılınan namazın ardından Kabak'ın cenazesi; Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına parti üyeleri, Kabak'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel