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Isparta'da Saadet Partililerce Asılan "Nato'ya Hayır" Pankartı İpleri Kesilerek İndirildi

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Saadet Partisi Isparta İl ve Merkez İlçe Başkanlığı tarafından parti binasına asılan 'NATO'ya Hayır' yazılı pankart, gece saatlerinde ipleri kesilerek indirildi. Pankartın AK Parti Isparta İl Başkanlığı ile bağlantılı kişilerce indirildiği iddia edildi.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Saadet Partisi Isparta İl ve Merkez İlçe Başkanlığı tarafından dün gece parti binasının cephesine asılan "NATO'ya Hayır" yazılı pankart bir süre sonra ipleri kesilerek indirildi.

Saadet Partisi tarafından dün gece AK Parti Isparta İl Başkanlığı'nın da bulunduğu binaya "NATO'ya Hayır" yazılı pankart asıldı.

Kısa sürede kamuoyunun dikkatini çeken pankartı tutan ipler gece saatlerinde kesilerek, pankart indirildi.

Pankartın AK Parti Isparta İl Başkanlığı ile bağlantılı kişilerce indirildiği öne sürüldü.

Kaynak: ANKA
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