Saadet Partisi'nden Yılmaz Büyükerşen'e Ziyaret

Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Bayat, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Bayat, Eskişehir İl Başkanı Fesih Bingöl ve beraberindeki heyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i makamında ziyaret etti. Eskişehir'deki gelişimi ve yapılan şehircilik çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Genel Başkan Yardımcısı Bayat, kendilerini ağırladığı için Büyükerşen'e teşekkür etti. Büyükerşen de Bayat ve parti yöneticilerine nazik ziyaret nedeniyle teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

ANKA / Yerel