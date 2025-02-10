Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde Diplomatlar Günü Kutlandı

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde 10 Şubat Diplomatlar Günü etkinliği düzenlendi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından 10 Şubat Diplomatlar Günü düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. Etkinliğe, Dışişleri Bakanlığı'ndan temsilciler, yabancı misyon temsilcileri ve Türkiye'de yaşayan Rus vatandaşlar katıldı. Program, 2016 yılında suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın eski büyükelçisi Andrey Karlov'un büyükelçilikte bulunan büstüne karanfil bırakılması ile başlandı. Büyükelçilik bünyesindeki okul öğrencileri müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Programda konuşan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, "Anavatanımız, ülkemiz, müttefiklerimizle, ortaklarımızla, dostlarımızla birlikte tüm insanlık için aydınlık bir gelecek için zorlu bir mücadele veriyor, bu bir abartı değil. ve bu mücadelede dış politika cephesi, dış politika istikameti büyük önem taşıyor. Burada her birimizin kendi konumunda yaptığı şeyin büyük önemi var. Bugün, bu bayram gününde dostlarımızın, kardeş BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkelerinin büyükelçilerinin ve üst düzey diplomatik görevlilerin aramızda olmasından büyük mutluluk duyuyorum. Bugün aramızda, aynı davayı paylaştığımız değerli meslektaşlarımız, Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin bulunmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türk meslektaşlarıyla çok önemli işbirliği konularını görüşmek üzere buraya gelen ve kendilerine eşlik eden hakimlerle birlikte bugün aramızda bulunmanın ve bu bayramı kutlamanın mümkün ve gerekli olduğunu düşünen Rusya Başsavcılığı heyetimizin burada bulunmasından büyük mutluluk duyuyorum. Bu nedenle, fazla söze gerek yok, bir kez daha hepinizin, tüm eşlerinizin, çocuklarınızın, her yıl gönülleri fetheden bu bayramımızı kutluyorum" ifadelerini kulandı. - ANKARA