Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rus ordusunun yıktığı Okhtyrka Termik Santrali görüntülendi

Yerel Haberler

- Rus ordusunun yıktığı Okhtyrka Termik Santrali görüntülendi Ukrayna'nın Okhtyrka kentinde bulunan termik santral Rus ordusu tarafından yok edilmesinin ardından görüntülenirken, kullanılamaz hale gelen termik santral nedeniyle bölge sakinlerine elektrik sağlanamıyor.

- Rus ordusunun yıktığı Okhtyrka Termik Santrali görüntülendi

KİEV - Ukrayna'nın Okhtyrka kentinde bulunan termik santral Rus ordusu tarafından yok edilmesinin ardından görüntülenirken, kullanılamaz hale gelen termik santral nedeniyle bölge sakinlerine elektrik sağlanamıyor.

Rus ordusu tarafından yıkılan Ukrayna'nın Okhtyrka kentinde bulunan termik santral görüntülendi. Termik santralin yıkılması nedeniyle bölge sakinlerine elektrik sağlanamıyor. Ukrayna'da sonbahar mevsiminin başlamasıyla hava sıcaklıklarının düşmesi beklenirken, elektrikten ısı ihtiyacını karşılayan bölge sakinlerinin zor bir kış geçireceği tahmin ediliyor.

Ukrayna hükümetinin Okhtyrka Termik Santralinin yeniden inşası için 2 milyon dolar ayırdığı ancak henüz bir çalışma başlatmadığı öğrenildi.

Rusya- Ukrayna savaşında geçtiğimiz Şubat ve Mart aylarında Okhtyrka Termik Santraline saldırılar düzenlenmişti. Rus ordusunun hava saldırılarına maruz kalan termik santral kullanılmaz hale gelirken, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi ise kaybolmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Victor Levchuk - Yerel

Termik Santral Ukrayna Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title