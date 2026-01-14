Haberler

Rus mahkemeleri, Kursk'u işgal eden 371 Ukraynalı askeri mahkum etti

Rusya Soruşturma Komitesi, 2024'te Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ne yaptığı saldırı sonrası yakalanan 371 Ukraynalı askerin mahkum edildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 413 kişiyle ilgili 279 ceza davası tamamlandı.

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Rus mahkemelerinin Ağustos 2024'te Kursk Bölgesi'ni işgal eden 371 Ukraynalı askeri mahkum ettiğini bildirdi.

Ukrayna ordusunun 2024 yılında sınırı aşarak Rusya'nın Kursk bölgesine yönelik saldırı başlatmasının ardından, Rus güçlerince yakalanan Ukraynalı askerler mahkemeye çıkarıldı. Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Rus mahkemelerinin Kursk Bölgesi'ni işgal eden 371 Ukraynalı askeri mahkum ettiğini bildirdi. Bastrıkin açıklamasında, "Soruşturma Komitesi, bu vahşi eylemlere karışan 413 kişiyle ilgili 279 ceza davasına ilişkin soruşturmayı tamamladı. Toplam 371 Ukraynalı asker halihazırda mahkeme kararlarını aldı" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Kursk işgali

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos 2024'te sınırı geçerek Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı sürpriz saldırıların ardından şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Kursk bölgesinde ilan edilen acil durum, daha sonra "federal acil durum" seviyesine yükseltilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın sürpriz saldırısını "büyük bir provokasyon" olarak nitelendirmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, 7 Ağustos'ta Ukrayna'nın ilerleyişinin durdurulduğunu söylemesine açıklamıştı. Ukrayna ordusu, Rus topraklarında yaklaşık bin kilometrekarelik alanı kontrol altına almış, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin Kursk bölgesindeki bin 250 kilometrekareden fazla alanı ele geçirdiğini ve toplam 92 yerleşim yerinde kontrolü sağladığını aktarmıştı. - MOSKOVA

