RTÜK'ten 'Güçlü Medya, Bilinçli Toplum Zirvesi'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), medya içeriklerinin toplumsal yapı üzerindeki etkilerini kapsamlı bir bakış açısıyla ele almak amacıyla 'Güçlü Medya, Bilinçli Toplum Zirvesi' düzenleyecek.

RTÜK, medya içeriklerinin toplumsal yapı üzerindeki etkilerini kapsamlı bir bakış açısıyla ele almak amacıyla 29-30 Nisan tarihlerinde 'Güçlü Medya, Bilinçli Toplum Zirvesi' gerçekleştirecek. Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlik, medyanın toplumsal dönüşümdeki rolünü çok boyutlu bir biçimde tartışmaya açacak. RTÜK'ün ev sahipliğinde düzenlenecek zirve, Ankara Üniversitesi, Ankara Bilim Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu ve İstanbul Aile Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilecek.

Medya okuryazarlığını geliştirmeyi ve medya içerik üretiminde toplumsal sorumluluk anlayışını teşvik etmeyi amaçlayan zirve, medya sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getirecek. Aralarında Bahadır Yenişehirlioğlu, Armağan Çağlayan, Cengiz Semercioğlu, Derya Baykal, Yüksel Aman, Fulya Öztürk, Ali Nuri Türkoğlu, Nevin Şahin, Serhat Yabancı, Emre Konuk, Ayşe Şule Bilgiç, Ertem Şener, Faruk Turgut, Mehmet Akif Ersoy ve Prof. Dr. Hakan Türkçapar'ın da bulunduğu medya profesyonelleri, yapımcı, akademisyen ve bürokratlar, 9 tematik masada konuşmacı olarak yer alacak. Zirve kapsamında ilk gün "Güçlü Medya, Bilinçli Toplum Çalıştayı" düzenlenecek. Çalıştayda kamu otoriteleri, akademisyenler, medya temsilcileri ve izleyiciler, medya içeriklerinin toplumsal dönüşümdeki rolünü masaya yatıracak.

Dört bakanlık devrede

Zirvenin ikinci gün çalışmalarına devletin üst düzey temsilcileri de katılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin açılış konuşmaları yapacak.

Medya ve toplum derinlemesine tartışılacak

İkinci günde çalıştayın çıktıları da kamuoyuyla paylaşılacak. Öğlen saatlerinde gerçekleştirilecek panelde "Medyadaki Olumsuz İçeriklerin Toplum Üzerindeki Etkisi ve Çözüm Önerileri" başlığı altında yerli ve yabancı akademisyenler, medya uzmanları ve bürokratlar görüşlerini paylaşacak. Zirvede ayrıca Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu tarafından 81 ilde 5 bin kişiyle yapılan medya algı ve tutum araştırmasının sonuçları açıklanacak. Aynı gün RTÜK tarafından üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen Dijital Afiş Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde yapılan ve medya içeriklerindeki olumsuz dil ve etkiler konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediği bu yarışmada kazananlara ödül ve sertifikaları takdim edilecek. İkinci gün gerçekleşecek panelin moderatörlüğünü RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler gerçekleştirecek.

Çalıştay çıktıları, kamu ve özel sektördeki yayıncılar için yol haritası niteliği taşıyacak. Yapımcılar, akademisyenler ve kamu otoriteleri bir araya gelerek medya okuryazarlığı ve sorumlu içerik üretimi konusunda çözüm önerileri geliştirecek. - ANKARA