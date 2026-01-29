Haberler

RTÜK: "RTÜK ve RTÜK Başkanı'nın adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerekmektedir"

Güncelleme:
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, RTÜK ve Başkanı'nın adını kullanarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı yayın kuruluşlarını uyardı ve bu tür aramalara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), RTÜK ve RTÜK Başkanı'nın adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı yayın kuruluşlarını uyardı.

RTÜK'ün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Radyo ve televizyon yayıncılarına önemli uyarı. RTÜK ve RTÜK Başkanı'nın adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Son günlerde bazı radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'in adı kullanılarak telefonla arandığı, yardım, bağış veya çeşitli gerekçelerle maddi taleplerde bulunulduğu tespit edilmiştir. Kendilerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı, Üst Kurul Üyesi veya RTÜK personeli olarak tanıtan şahısların gerçekleştirdiği bu aramalara asla itibar edilmemelidir. Bu tür taleplerin tamamı dolandırıcılık girişimidir. Kurumumuz tarafından bu sahte aramaları yapan kişi veya kişiler hakkında gerekli suç duyurularında bulunulmuş, adli süreçler başlatılmış olup, süreç titizlikle takip edilmektedir" denildi. - ANKARA

