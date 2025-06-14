RTÜK Başkanı'ndan Yayıncılara Sorumluluk Uyarısı

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İsrail'in İran'a saldırısının ardından medyada yayılan dezenformasyona dikkat çekerek, yayıncıları sorumluluklarının bilincinde olmaya çağırdı. Şahin, toplumu ayrıştıran ve nefret dolu söylemlerin basın etiğiyle bağdaşmadığını vurguladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin İsrail'in İran'a saldırısı hakkında yayıncılara sorumluluk uyarısında bulundu.

RTÜK Başkanı Şahin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İsrail'in İran'a saldırmasının ardından, sosyal medya başta olmak üzere bazı yayın mecralarında dezenformasyon içeren ve toplumu ayrıştıran söylemlerin hız kazandığını üzülerek takip ediyoruz. Özellikle kimi yayıncıların mezhep temelli ifadelerle İslam'ın özüne aykırı, nefret dolu yorumlara yer vermesi, basın özgürlüğü değil; toplumsal huzura kasttır. Bu tür sorumsuz söylemler ne basın etiğiyle ne de yayıncılık ahlakıyla bağdaşır" ifadelerini kullandı.

Yayıncıları uyaran ve gerekli incelemelerin yapıldığını belirten Şahin, "Yayıncılarımızı tekrar ve açık şekilde uyarıyoruz: Yetkili makamlar dışındaki açıklamalara dayalı içerikler yaymak, halkı kin ve nefrete sevk eden ifadeleri ekranlara taşımak sorumluluk doğurur. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, medya kuruluşlarının öncelikli görevi olmalıdır. Kurumumuz, mevzuat kapsamında gerekli inceleme ve değerlendirmeleri titizlikle yürütmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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