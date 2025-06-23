RTÜK Başkanı'ndan Fatih Altaylı Açıklaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Fatih Altaylı'nın gözaltına alınmasıyla ilgili yorumlara yanıt verdi. Altaylı'nın YouTube kanalı hakkında başlatılan yasal uyarı sürecinin rutin bir idari prosedür olduğunu belirtti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Fatih Altaylı'nın gözaltına alınmasıyla ilgili RTÜK tarafından yapılan tebligat arasında bağ kuran yorumlar üzerine açıklama yaptı.

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamuoyunda, Fatih Altaylı'nın gözaltına alınmasıyla Üst Kurulumuzun yaptığı tebligat arasında bağ kuran yorumlar üzerine açıklama yapılması gereği doğmuştur. Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27.03.2025 tarihli ve 2025/13 sayılı toplantısında alınan karar gereği, Altaylı'nın izinsiz internet yayını yaptığı YouTube kanalı hakkında lisans başvurusu yapılması için yasal uyarı süreci başlatılmıştır. Bu işlem, daha önce benzer durumlarda da uygulanan rutin bir idari prosedürdür. Kararın alınmasından duyurulmasına kadar geçen süreç; Üst Kurul Üyelerinin ıslak imzalarının tamamlanması, EBYS aktarımı ve birim içi onay aşamalarından oluşmakta olup, adli gelişmelerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Söz konusu sürecin tüm detayları, 23.06.2025 tarihli RTÜK duyurusunda açıkça yer almaktadır: https://rtuk.gov.tr/duyuru/5030" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrailli Bakan'dan 'Tahran yönetimi devrilene kadar İran'a saldırılar sürmeli' açıklaması

İsrailli Bakan, İran üzerindeki planlarını itiraf etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç rekor diyerek açıklamıştı! Fenerbahçe'ye dev sponsorluk geliri

Rekor diyerek açıklamıştı! Adidas'tan kazanılacak gelir ortaya çıktı
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi

ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi
İsrailli Bakan Eliyahu: İran'daki muhalefeti ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz

Bakan canlı yayında açık açık söyledi! İşte İsrail'in asıl planı
Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor
Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler

Skandal görüntü! Gösteriler sırasında Türk bayrağını çiğnediler
Film setinde skandal kavga! Nilperi Şahinkaya'dan beklenmedik hareket

Film setinde skandal kavga! Çatal, bardak, ne varsa havada uçuştu
Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı

Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.